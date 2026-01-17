Addio a Tony Dallara voce storica della musica italiana | aveva 89 anni

È deceduto a 89 anni Tony Dallara, figura importante della musica leggera italiana. La sua carriera, caratterizzata da successi e presenza televisiva, ha contribuito a plasmare la canzone italiana degli ultimi decenni. Con la sua voce e il suo stile, Dallara ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale nazionale.

Una carriera che ha segnato la canzone leggera. Si è spento a 89 anni Tony Dallara, cantante e volto amatissimo della televisione italiana. Artista completo e interprete di grande popolarità, ha lasciato un segno profondo nella storia della musica leggera con brani entrati nella memoria collettiva come "Come prima", "Ti dirò" e "Bambina, bambina". La morte è avvenuta il 16 gennaio 2026 a Milano, città in cui viveva da anni, nonostante le sue origini molisane. Da tempo lottava contro una malattia che ne aveva compromesso seriamente la salute. Accanto a lui fino all'ultimo momento c'erano la moglie Patrizia e le figlie Lisa e Natasha, con cui condivideva una vita familiare molto riservata ma solida.

