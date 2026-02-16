Addio a Pino Colizzi storica voce del cinema | aveva 88 anni
Pino Colizzi è morto a 88 anni a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa ha colpito il mondo del cinema e del doppiaggio, dove era considerato una delle voci più riconoscibili e apprezzate. Negli ultimi anni, aveva partecipato a numerosi progetti, dando voce a personaggi famosi e lavorando come direttore del doppiaggio in film di grande successo.
È morto a 88 anni Pino Colizzi, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio tra i più importanti del panorama italiano. Con la sua voce profonda e riconoscibile ha accompagnato generazioni di spettatori, prestando il timbro a grandi star internazionali e firmando la direzione di celebri produzioni cinematografiche. Nato a Roma il 12 novembre 1937, Colizzi si trasferì con la famiglia in provincia di Cosenza e mosse i primi passi artistici nel teatro di Bari.
"..dall'ibride nozze con la creatura che tocca il cielo...donna, che dio ti preservi". Da "King Kong" di John Guillermin (1976), Jeff Bridges con la voce del grande Pino Colizzi. - facebook.com facebook
