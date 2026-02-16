Addio a Pino Colizzi storica voce del cinema | aveva 88 anni

Da lawebstar.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pino Colizzi è morto a 88 anni a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa ha colpito il mondo del cinema e del doppiaggio, dove era considerato una delle voci più riconoscibili e apprezzate. Negli ultimi anni, aveva partecipato a numerosi progetti, dando voce a personaggi famosi e lavorando come direttore del doppiaggio in film di grande successo.

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio È morto a 88 anni Pino Colizzi, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio tra i più importanti del panorama italiano. Con la sua voce profonda e riconoscibile ha accompagnato generazioni di spettatori, prestando il timbro a grandi star internazionali e firmando la direzione di celebri produzioni cinematografiche. Nato a Roma il 12 novembre 1937, Colizzi si trasferì con la famiglia in provincia di Cosenza e mosse i primi passi artistici nel teatro di Bari. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

addio a pino colizzi storica voce del cinema aveva 88 anni
© Lawebstar.it - Addio a Pino Colizzi, storica voce del cinema: aveva 88 anni

Pino Colizzi, voce iconica del cinema italiano, si è spento a 88 anni: un addio al maestro del doppiaggio.

Pino Colizzi, la voce che ha dato vita a numerosi personaggi del cinema italiano, è morto a 88 anni a Roma.

Morto a 88 anni lo storico doppiatore Pino Colizzi, voce di Robert De Niro e Martin Sheen in Apocalypse Now

Pino Colizzi, il noto doppiatore romano, è morto a 88 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addio a Pino Colizzi, maestro del doppiaggio italiano; Pino Colizzi è morto, il grande doppiatore aveva 88 anni: ha dato la voce a Michael Douglas e Jack Nicholson; Addio a Pino Colizzi, la voce italiana di De Niro ne Il padrino - Parte II; Addio a Pino Colizzi, la voce italiana di De Niro, Nicholson e Superman.

addio a pino colizziAddio a Pino Colizzi, doppiatore di Jack Nicholson, Michael Douglas, Robin Hood e... CharlieSi è spento a Roma all'età di 88 anni Pino Colizzi, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio tra i più rispettati nell'ambiente. È stato la voce, tra i tanti, di Jack Nicholson, Michael Douglas e ... comingsoon.it

addio a pino colizziAddio a Pino Colizzi, storico doppiatore voce di Superman e del Robin Hood DisneyTra gli attori doppiati nel corso della carriera Robert De Niro, Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan, Richard Dreyfuss, Omar Sharif e Martin Sheen È morto l'attore e doppiatore Pino Colizzi al ... adnkronos.com