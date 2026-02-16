Pino Colizzi è morto a 88 anni a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa ha colpito il mondo del cinema e del doppiaggio, dove era considerato una delle voci più riconoscibili e apprezzate. Negli ultimi anni, aveva partecipato a numerosi progetti, dando voce a personaggi famosi e lavorando come direttore del doppiaggio in film di grande successo.

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio È morto a 88 anni Pino Colizzi, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio tra i più importanti del panorama italiano. Con la sua voce profonda e riconoscibile ha accompagnato generazioni di spettatori, prestando il timbro a grandi star internazionali e firmando la direzione di celebri produzioni cinematografiche. Nato a Roma il 12 novembre 1937, Colizzi si trasferì con la famiglia in provincia di Cosenza e mosse i primi passi artistici nel teatro di Bari. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Addio a Pino Colizzi, storica voce del cinema: aveva 88 anni

Pino Colizzi, la voce che ha dato vita a numerosi personaggi del cinema italiano, è morto a 88 anni a Roma.

Pino Colizzi, il noto doppiatore romano, è morto a 88 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.