Addio a Davide Riondino | il principe del sarcasmo e della satira

È deceduto oggi Davide Riondino, artista noto per il suo ruolo come attore e per il suo contributo alla satira italiana. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerose interpretazioni in teatro, cinema e televisione. La sua morte è stata comunicata dalle fonti ufficiali senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze. La notizia ha suscitato reazioni tra colleghi e fan.

È scomparso oggi Davide Riondino, artista poliedrico e maestro della satira italiana. Attore, autore, regista, cantautore, poeta e commediante teatrale, Riondino ha attraversato con leggerezza e ironia decenni di cultura italiana, diventando un punto di riferimento per il teatro comico, la televisione e la musica. Celebre anche per il suo ruolo di “filosofo” nel programma Lupo Solitario di Antonio Ricci e per le sue apparizioni al Maurizio Costanzo Show, Riondino ha saputo coniugare impegno e divertimento in modo unico. Nato a Firenze nel 1952, aveva 73 anni. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dall’amica Chiara Rapaccini, artista e designer, tramite Facebook. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Addio a Davide Riondino: il principe del sarcasmo e della satira Articoli correlati Leggi anche: Morto David Riondino: scrisse “Maracaibo” con Lu Colombo. Ma ha fatto anche teatro, cinema e satira politica Al Piccinni "Art"di Yasmina Reza con Davide RiondinoPer la stagione teatrale e di danza del Comune di Bari-Puglia Culture, Art, la celebre commedia di Yasmina Reza, diretta e interpretata da Michele... Una selezione di notizie su Davide Riondino Temi più discussi: ADDIO A DAVID RIONDINO, VOCE IRONICA DELLA CULTURA ITALIANA; Slitta l'addio dell'Italia al carbone, le centrali restano in vita fino al 2038; L’Italia sperimenta il primo film di fantascienza creato interamente con l’AI: ecco Aurion – La prima luce; Clochard trovato morto al Foro Italico a Palermo. Addio a David Riondino, poeta della satira: l’omaggio della Fiera dei Librai di BergamoAveva 73 anni, martedì i funerali a Roma. Cantautore, attore, scrittore, regista: era atteso a Bergamo per la Fieda dei Librai. ecodibergamo.it Addio a David Riondino, il poeta della satiraAveva 73 anni, martedì i funerali a Roma. Cantautore, attore, scrittore, regista, dal Collettivo Victor Jara al Costanzo Show (ANSA) ... ansa.it Pier Luigi Stefani. . Un grande dolore ; ci ha lasciato Davide Riondino . Il suo babbo era il migliore amico del mio. Ci siamo frequentati nella mia infanzia e poi (non casualmente) ritrovati quando decisi di produrre con Fabrizio Federighi l’opera inedita di Sandr - facebook.com facebook L’affabulazione, il testimone della parola in versi che David Riondino passa ai giovani poeti x.com