Al Piccinni Art di Yasmina Reza con Davide Riondino

Al Piccinni di Bari, nell’ambito della stagione teatrale e di danza del Comune di Bari-Puglia Culture, va in scena

Per la stagione teatrale e di danza del Comune di Bari-Puglia Culture, Art, la celebre commedia di Yasmina Reza, diretta e interpretata da Michele Riondino sarà in scena al Teatro Piccinni mercoledì 14, e giovedì 15 gennaio (ore 19.30), sabato 17 gennaio (ore 20) e domenica 18 gennaio (ore 18). 🔗 Leggi su Baritoday.it

