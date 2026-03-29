Morto a 73 anni David Riondino la Fiera dei Librai | La sua perdita lascia un vuoto

Nella mattinata di domenica 29 marzo si è spento a 73 anni nella sua abitazione romana il cantautore, attore e scrittore fiorentino. La notizia è stata diffusa dalla Fiera dei Librai, che ha commentato la perdita di una figura nota nel panorama culturale. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e appassionati.

Il cantautore, attore e scrittore fiorentino David Riondino si è spento questa mattina, domenica 29 marzo, a 73 anni nella sua casa romana. ‘Filosofo’ per il mitico Lupo solitario di Antonio Ricci, è stato tra gli artisti più poliedrici della scena italiana, principe del sarcasmo in tv anche per il Maurizio Costanzo show. “Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di David Riondino, artista e intellettuale di grande valore, che era previsto tra gli ospiti della prossima manifestazione – scrivono in una nota congiunta la Fiera dei Librai di Bergamo e Gres Art -. La sua presenza avrebbe rappresentato un momento significativo di incontro e riflessione per il pubblico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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