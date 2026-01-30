Addio all’attrice Catherine O’Hara | la madre di Kevin in Mamma ho perso l’aereo è scomparsa a 71 anni

È morta a 71 anni Catherine O’Hara, famosa per il ruolo della madre in «Mamma ho perso l’aereo» e per la serie «Schitt’s Creek». L’attrice canadese, amatissima dal pubblico, si è spenta nelle scorse ore. La sua scomparsa ha colpito fan e colleghi, che la ricordano come una delle figure più brillanti e divertenti del cinema e della tv.

