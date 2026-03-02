Guerra in Medio Oriente agenzie di viaggio in difficoltà per la gestione delle prenotazioni aeree

Le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran nel Medio Oriente stanno influenzando il traffico aereo internazionale. Diversi Paesi della regione hanno chiuso lo spazio aereo, causando la cancellazione di numerosi voli. Le agenzie di viaggio stanno incontrando difficoltà nella gestione delle prenotazioni aeree, con molte richieste che non possono essere evase come di consueto. La situazione sta causando disagi ai viaggiatori e agli operatori del settore.