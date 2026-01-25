Carta di Amalfi siglato l’accordo per la gestione dei flussi turistici

Dopo il Terzo Forum Internazionale sul Turismo, promosso dal Ministero del Turismo e ENIT, è stato firmato l’accordo per la gestione dei flussi turistici. Questo impegno mira a favorire un equilibrio tra le esigenze delle destinazioni e delle comunità locali, ponendo le basi per una più sostenibile fruizione del patrimonio italiano. L’accordo rappresenta un passo importante verso un rapporto più equilibrato tra turismo e comunità, in linea con i principi della Carta di Amalfi.

A conclusione del Terzo Forum Internazionale sul Turismo, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con ENIT sul tema "Undertourism, la sfida dell'Italia da scoprire", è stato ufficialmente siglato l'accordo che istituisce il Tavolo interistituzionale per la gestione dei flussi turistici, dando concreta attuazione ai principi della Carta di Amalfi – per un nuovo rapporto tra destinazioni turistiche e comunità residenti. La firma del Protocollo è avvenuta questa mattina presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano, alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dei Sindaci dei Comuni italiani ad alta vocazione turistica aderenti alla Carta: Amalfi, Arzachena, Atrani, Ayas, Capri, Castellabate, Cortina d'Ampezzo, Courmayeur, Ischia, PinzoloMadonna di Campiglio, Polignano a Mare, Pollica, Positano, Praiano, Ravello, Riomaggiore, Riva del Garda, Roccaraso, San Gimignano, Taormina, Volterra.

