Palermo quarant’anni dopo il Maxiprocesso presentato il libro U Maxi di Piero Grasso che riapre la memoria sulla battaglia tra Stato e Cosa Nostra

Quarant’anni dopo il Maxiprocesso, Piero Grasso torna a parlare di Cosa Nostra con il suo nuovo libro “U Maxi”. La presentazione si è svolta nell’aula bunker dell’Ucciardone, lo stesso luogo che ha visto le grandi battaglie contro la mafia. La sala era piena di persone che vogliono ricordare e capire meglio quella lotta, ancora così attuale. Grasso ha ripercorso le tappe di quei processi e ha sottolineato come la memoria di quegli eventi sia ancora viva tra i palermitani. La città, a distanza di decenni,

Ci sono luoghi che non dimenticano e l’aula bunker dell’Ucciardone, a Palermo, è senza dubbio uno di questi. Proprio qui, a quarant’anni dalla prima udienza del Maxiprocesso contro Cosa Nostra, è stata ospitata una giornata di memoria e riflessione dedicata a uno dei passaggi più rilevanti della storia repubblicana nella lotta alla mafia. La sentita ricorrenza è stata anche l’occasione per la presentazione del libro ’U Maxi’, scritto da Piero Grasso, che non indulge nella nostalgia e non cerca scorciatoie emotive. Un testo che ha lo scopo di raccontare il primo grande processo unitario ai vertici mafiosi, e che guarda al passato per parlare al presente con l’obiettivo di trasmettere un messaggio potente ossia che la legalità e la giustizia non sono conquiste definitive, ma scelte da rinnovare ogni giorno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il 10 febbraio 1986, nell’aula bunker dell’Ucciardone, iniziò il Maxiprocesso di Palermo.

Quarant’anni dopo l’inizio del Maxiprocesso, Palermo si trova a un punto di svolta.

