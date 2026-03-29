Acf il Brescia ribalta il risultato e sancisce la sconfitta amaranto

Nel match disputato al Bruno Nespoli, il Brescia ha recuperato un risultato inizialmente sfavorevole e ha vinto contro la squadra locale con il punteggio di 2-1. La partita si è conclusa con la vittoria delle lombarde, che hanno ribaltato il risultato durante il secondo tempo. La gara si è svolta il 29 marzo 2026.

Arezzo, 29 marzo 2026 – . Al Bruno Nespoli finisce 2-1 per le lombarde. Ultima gara del mese di marzo. L’ACF Arezzo si scontra contro il Brescia tra le mura di casa. ACF AREZZO – BRESCIA ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico (Blasoni 83’), Vlassopoulou (Fracas 67’), Corazzi, Tamburini, Lazzari (D’Elia 67’), Mariani (Termentini 88’), Nasoni E. (Bossi 88’), Fortunati, Razzolini A disposizione: Verano, Ghio, D’Elia, Beduschi, Bossi, Hervieux, Termentini, Fracas, Blasoni All. Andrea Benedetti Brescia: Scoti, Kuratomi, Nicolini, Magri, Cacciamali (Zambelli 90’), Farina (Donda 83’), Capitanelli (Galbusera 90’), De Biase, Poli (Viviani 74’), Meneghini, Shikai (Cavicchia 74’) A disposizione: Donini, Viviani, Donda, Cavicchia, Zotaj, Zambelli, Galbusera All. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acf, il Brescia ribalta il risultato e sancisce la sconfitta amaranto Articoli correlati Leggi anche: Sconfitta casalinga per l'Acf Arezzo. Il Brescia ribalta la partita al Bruno Nespoli Acf Arezzo, arriva in maglia amaranto Rebecca D’EliaArezzo, 21 gennaio 2026 – ACF Arezzo comunica l’arrivo in maglia amaranto di Rebecca D’Elia.