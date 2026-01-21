Acf Arezzo arriva in maglia amaranto Rebecca D’Elia
ACF Arezzo annuncia l’ingaggio di Rebecca D’Elia, attaccante nata nel 2006 e cresciuta nel settore giovanile dell’Inter. La calciatrice si unisce alla rosa amaranto con l’obiettivo di contribuire alla crescita della squadra. L’arrivo di D’Elia rappresenta un passo importante nel rafforzamento del gruppo, puntando sulla sua esperienza e talento per affrontare al meglio la stagione in corso.
Arezzo, 21 gennaio 2026 – ACF Arezzo comunica l’arrivo in maglia amaranto di Rebecca D’Elia. Attaccante classe 2006, D’Elia è cresciuta calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter. Nel corso della stagione 202425 ha vissuto la sua prima esperienza tra le grandi, entrando a far parte del Cesena, formazione militante nel Campionato di Serie B. 🔗 Leggi su Lanazione.it
ACF Arezzo: rimonta amaranto a Trastevere: da 0-2 a 2-2, il 2025 si chiude in paritàNell’ultima giornata del 2025, l’ACF Arezzo affronta il Trastevere in trasferta.
Leggi anche: ACF Arezzo: si ferma la serie positiva amaranto, il Como capolista passa al “Bruno Nespoli”
Argomenti discussi: Acf Arezzo, l'under 15 si qualifica alla fase nazionale con una giornata di anticipo; Il 2026 dell'Acf Arezzo inizia con un pareggio; VIDEO / Acf Arezzo-Res Roma 1-1, la sintesi della partita; ACF Arezzo: il 2026 si apre con un pareggio: al Comunale è 1-1 tra Arezzo e Res Roma.
Acf Arezzo, l'under 15 si qualifica alla fase nazionale con una giornata di anticipoArezzo, 20 gennaio 2026 – Trasferta a Milano per la Primavera amaranto, impegnata contro l’Inter, diretta inseguitrice dell’ACF Arezzo a tre punti di distanza in classifica. La gara si mette subito in ... msn.com
Acf, fine settimana di successi per il Settore GiovanileArezzo, 13 gennaio 2026 – Acf, fine settimana di successi per il Settore Giovanile. Vittorie per tutte le formazioni scese in campo Primi tre punti del 2026 per la Primavera amaranto, che supera il ... msn.com
Le stelle della danza. Il balletto internazionale arriva al Teatro Petrarca di Arezzo x.com
Violoncelli di Pace per la Festa della Toscana Sabato 24 gennaio alle ore 17.30, presso la CaMu – Casa della Musica di Arezzo arriva l’energia dell’ArkAttak Cello Orchestra diretta da Luca Provenzani, violoncello concertatore, con la partecipazione di Giada - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.