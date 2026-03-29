È stato raggiunto un accordo sul prezzo del latte tra le parti coinvolte, che prevede un impegno al rispetto dei contratti e un prezzo di 47 centesimi per tre mesi, con l'aggiunta di qualità e IVA. L'intesa si è consolidata durante un tavolo di lavoro sulla crisi del settore, promosso dal ministro competente. La misura mira a offrire stabilità agli allevatori in un periodo segnato da aumenti dei costi e tensioni geopolitiche.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’impegno al rispetto dei contratti e il raggiungimento di un accordo sul prezzo per 3 mesi a 47 centesimi, più qualità e più iva, è importante per dare stabilità alle nostre stalle in una fase resa già difficile dall’aumento dei costi dovuto alle tensioni geopolitiche”. Lo annuncia il Presidente provinciale e Vice Presidente Nazionale Coldiretti, Gennarino Masiello. Si è giunti a questa decisione al termine del tavolo convocato al Masaf a Roma per affrontare la crisi innescata dalle quotazioni del latte. “L’intesa sancisce che – spiega – l’eccedenza del latte conferito nel mese rispetto al corrispondente mese dello scorso anno, sarà al prezzo del latte spot ed è prevista una verifica dei dati da parte delle ICQRF per evitare speculazioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accordo sul prezzo del latte, Masiello (Coldiretti): “Frutto del tavolo di lavoro sulla crisi del settore col ministro Lollobrigida”

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Convento Santuario Padre Pio. . Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. #santuari - facebook.com facebook