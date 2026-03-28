Accordo sul prezzo del latte e ritiro delle disdette Coldiretti esulta | Diamo stabilità alle stalle italiane

Un accordo sul prezzo del latte e sul ritiro delle disdette è stato raggiunto, con una durata di tre mesi e un prezzo stabilito a 47 centesimi più qualità e IVA. L'intesa prevede il rispetto dei contratti e mira a garantire una maggiore stabilità alle aziende agricole, in un periodo caratterizzato da aumenti dei costi legati alle tensioni geopolitiche. Coldiretti ha commentato positivamente questa soluzione.

L’impegno al rispetto dei contratti e il raggiungimento di un accordo sul prezzo per 3 mesi a 47 centesimi, più qualità e più iva, è importante per dare stabilità alle stalle italiane in un momento reso già difficile dall’aumento dei costi legato alle tensioni geopolitiche. Lo ha annunciato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini al termine del tavolo convocato al Masaf a Roma per affrontare la crisi delle quotazioni. L’intesa prevede che l’eccedenza del latte conferito nel mese rispetto al corrispondente mese dello scorso anno, sarà al prezzo del latte spot ed è prevista una verifica dei dati da parte delle ICQRF per evitare speculazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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