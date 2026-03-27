Oggi al ministero dell’Agricoltura si è svolto un incontro tra rappresentanti delle associazioni di produttori di latte e funzionari del governo. La discussione è stata dedicata alla questione delle tariffe del latte, con l’obiettivo di bloccare eventuali aumenti e contenere la crisi del settore. Al termine dell’incontro, è stato deciso di mantenere invariati i prezzi attuali.

Oggi al ministero dell’Agricoltura si è riunito il tavolo del Latte a cui sedevano le associazioni agricole in rappresentanza del settore zootecnico e le associazioni rappresentative dell’industria casearia e faceva seguito all’incontro di ieri tra il ministro Lollobrigida e i rappresentanti delle imprese.. Il tavolo aveva come oggetto il rinnovo dell’accordo tra produttori di latte e i trasformatori siglato a dicembre, e i componenti del tavolo hanno trovato un nuovo punto di accordo ritenuto da entrambe le parti soddisfacente. Obiettivo raggiunto dal governo. L’incontro. Dopo anni di un prezzo eccezionalmente alto, l’eccesso di offerta ha fatto calare drasticamente il prezzo del nettare bianco venduto fuori dai contratti di lunga durata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ok il prezzo è giusto: Lollobrigida blocca le tariffe del latte per arginare la crisi: incontro a Roma con i produttori

Articoli correlati

Incontro tra Coldiretti e allevatori bufalini per il prezzo del lattePresentato un accordo quadro valido per tutto il 2026 in cui sono stabilite le condizioni per la somministrazione e la qualità del prodotto, la...

Difesa UE: Safe in crisi, il giusto ritorno bloccaLa questione della difesa europea si sta evolvendo verso una necessità di ridurre le ambizioni nazionali a favore di un’efficienza collettiva.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ok il prezzo è giusto Lollobrigida...

Argomenti discussi: Caro carburanti, dal Cdm via libera a decreto legge per ridurre prezzi; Benzina e diesel, arriva lo sconto. Carburanti giù di 25 centesimi al litro. Taglio a tempo delle accise.

Lollobrigida, l'accordo sul prezzo del latte è stata la nostra risposta alla crisi del settoreIl settore lattiero-caseario rappresenta il 10% del totale del valore agricolo e l'11% dell'industria alimentare, ma oggi sta vivendo una fase di incertezza, caratterizzata da un generalizzato ... ansa.it