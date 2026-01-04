Marito accoltella la moglie durante un litigio nel Bresciano la donna trasportata in codice rosso in ospedale | è grave

Un episodio di violenza domestica si è verificato questa mattina a Capriolo, nel Bresciano. Una donna di 45 anni è stata ferita gravemente dal marito durante un litigio ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni della donna.

