Marito accoltella la moglie durante un litigio nel Bresciano la donna trasportata in codice rosso in ospedale | è grave
Un episodio di violenza domestica si è verificato questa mattina a Capriolo, nel Bresciano. Una donna di 45 anni è stata ferita gravemente dal marito durante un litigio ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni della donna.
Una donna di 45 anni è ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia dopo essere stata accoltellata dal marito questa mattina dal marito a Capriolo, nel Bresciano. L’aggressione è avvenuta intorno alle 9.40, quando il 118 ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione locale. La donna è stata soccorsa in strada con ferite al collo. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scoppiata al culmine di un litigio per futili motivi, iniziato all’interno dell’abitazione e degenerato poi all’esterno. L’uomo, 51 anni, l’avrebbe colpita con un coltello prima dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Paura a Roma, donna accoltellata in autostrada dal compagno. È grave, trasportata in ospedale in codice rosso
Leggi anche: Alunna di 7 anni in coma farmacologico dopo malore a scuola. Crisi cardiaca durante ricreazione, trasportata in codice rosso in ospedale
Moglie accoltella il marito a Faro Superiore vicino Messina e sfiora il cuore, lite scattata per gelosia; Messina, donna accoltella il marito durante una lite; Picchia e accoltella la moglie, arrestato a Novara; Aggredito da un pitbull | la moglie accoltella il cane dramma a Roma.
ACCOLTELLATA UNA DONNA A NOVARA: ARRESTATO IL MARITO Questura di Novara - facebook.com facebook
Al culmine di una lite la notte di Natale, ha accoltellato il marito: arrestata a Messina x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.