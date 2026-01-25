Incidente a Roma come stanno i feriti all'ospedale in codice rosso | fra loro padre e bimbo di 3 mesi

Un incidente si è verificato al viadotto della Magliana a Roma, coinvolgendo cinque persone, tra cui un bambino di due mesi. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove alcuni risultano in codice rosso. Attualmente, si stanno valutando le condizioni di tutti i coinvolti, con particolare attenzione a quella del neonato e degli altri pazienti in pronto soccorso.

Schianto a Roma, cinque persone ferite fra cui un un bimbo di due mesi: in che condizioni si trovano dopo l'incidente al viadotto della Magliana.🔗 Leggi su Fanpage.it Incidente in montagna, bimbo trasportato al Meyer in codice rossoUn bambino di 10 anni, residente a Firenze e in vacanza ad Abetone, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Meyer a seguito di una caduta sugli sci. Leggi anche: Genova, bimbo di 17 mesi ustionato con acqua bollente: ricoverato d'urgenza in codice rosso Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Beatrice Bellucci, chi era la vittima dell'incidente sulla Colombo: il tifo per la Roma e la passione per il volley; Umberto D'Epifanio, chi era il mister del calcio giovanile morto in un incidente sulla Casilina; Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, il secondo autista: Guidavo io la Bmw, non c'era nessuna gara; Chi era Riccardo Mirarchi, il ragazzo morto in un incidente in sci a Courmayeur. Terribile schianto fra due auto a Roma, ferite gravemente cinque persone: fra loro anche un bambinoSchianto terribile a Roma dove sono rimaste gravemente ferite quattro persone e un bambino: sono tutti in codice rosso ... fanpage.it Roma, incidente sul Viadotto della Magliana: 5 feriti in codice rossoIntorno alle ore 10:30 di oggi, la Sala Operativa ha inviato sul Viadotto della Magliana, a Roma, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti Ostiense (7/A) e La Pisana (4/A), a seguito di un in ... lacronacadiroma.it Roma, grave incidente sul viadotto della Magliana. Cinque persone trasportate in codice rosso al Gemelli - facebook.com facebook 03:11 #A24 Incidente in uscita a Castel Madama provenendo da Roma . x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.