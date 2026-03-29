Accademia Manfredonia | Nuovi progetti dal mese di giugno

Nel tardo pomeriggio si è riunito il consiglio direttivo dell’Accademia Manfredonia per esaminare la stagione attuale e discutere gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto l’associazione. Durante l’incontro sono stati analizzati i progetti previsti a partire dal mese di giugno, con l’obiettivo di pianificare le attività future e garantire la continuità dell’ente.

Nel tardo pomeriggio si è riunito il consiglio direttivo per analizzare la stagione ancora in corso e soprattutto per fare chiarezza in ordine agli ultimi avvenimenti che hanno minato la stabilità dell’associazione. Inoltre da qualche settimana casualmente le solite chiacchiere da bar fanno rimbalzare le voci circa la chiusura delle nostre attività. Niente di più falso perché abbiamo deciso di essere nelle prossime stagioni sportive ancora più competitivi anche grazie ai numerosi progetti in cantiere a partire dal mese di giugno. Ringraziamo il presidente e tutto il direttivo per i nuovi obiettivi e per la resilienza. Qualcuno resterà deluso ma siamo fatti così, la resa non ci appartiene. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Accademia Manfredonia: “Nuovi progetti dal mese di giugno” Articoli correlati Squalifica dei suoi giovanissimi: ricorso Accademia ManfredoniaDELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIACAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14GARA: A. Accademia Manfredonia, insulti sessisti all’arbitro donna: pioggia di squalifiche in una gara under14Brutto episodio durante la gara under14 Accademia Manfredonia-Eagles San Severo, secondo quanto riportato dal referto arbitrale, poi trasmesso in... Tutti gli aggiornamenti su Accademia Manfredonia Discussioni sull' argomento Sport e inclusività: l’Accademia Manfredonia accoglie gli studenti della San Giovanni Bosco-Giordani; Osservazioni in merito alla copertura mediatica del calcio giovanile e disparità di trattamento; Accademia Manfredonia: Nuovi progetti dal mese di giugno; La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il ricorso dell’Accademia Manfredonia. ACCADEMIA MANFREDONIA Sport e inclusività: l’Accademia Manfredonia accoglie gli studenti della San Giovanni Bosco-GiordaniI ragazzi avranno l’opportunità di entrare in contatto con le attività quotidiane dell’Accademia, vivendo esperienze formative ... statoquotidiano.it Sport ed inclusività: lunedì l’Accademia Manfredonia ospita gli alunni della San Giovanni Bosco-Giordani - facebook.com facebook