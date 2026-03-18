Squalifica dei suoi giovanissimi | ricorso Accademia Manfredonia

L'Accademia Manfredonia ha presentato un ricorso contro la squalifica dei suoi giovani calciatori durante una partita del campionato provinciale giovanissimi under 14. La gara si è svolta tra le squadre A e B, con la delegazione provinciale di Foggia che ha seguito l'evento. La decisione di squalifica ha coinvolto alcuni dei giocatori più giovani della formazione.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIACAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14GARA: A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA – A.S.D. EAGLES SAN SEVERO del 01032026La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA, visto ed applicato l’art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia SportivaFISSAla riunione del 23032026, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.Autorizza l’audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Squalifica dei suoi giovanissimi: ricorso Accademia Manfredonia Articoli correlati AKA – Accademia Karate Arezzo trionfa al Trofeo Toscana GiovanissimiUna pioggia di medaglie ha chiuso nel migliore dei modi il 2025 dell’AKA – Accademia Karate Arezzo. L’Accademia Karate Arezzo ha vinto il Trofeo Toscana GiovanissimiLa società aretina ha festeggiato ventidue ori, sette argenti e cinque bronzi nell’ultima gara del 2025. Una raccolta di contenuti su Accademia Manfredonia Discussioni sull' argomento Calcio, a Manfredonia gli Under 14 offendono e minacciano la giovane arbitra: 10 giornate di squalifica per 4 atleti; Squalifica dei suoi giovanissimi: ricorso Accademia Manfredonia. Calcio giovanile, insulti sessisti a una giovane arbitra: quattro squalifiche di 10 giornate a calciatori dell’Accademia ManfredoniaUn grave episodio di antisportività scuote il campionato Giovanissimi Under 14. Il Giudice Sportivo ha inflitto una pesante sanzione a quattro calciatori dell’Accademia Manfredonia per insulti sessist ... statoquotidiano.it Calcio, a Manfredonia gli Under 14 offendono e minacciano la giovane arbitra: 10 giornate di squalifica per 4 atletiInibizione per due mesi anche a carico di un dirigente della squadra. I giocatori dovranno scrivere una lettera di scuse, mentre il Capitano al prossimo match dovrà leggere un testo contro la violenza ... lagazzettadelmezzogiorno.it #calciogiovanile #manfredonia #insultisessisti Calcio giovanile, insulti sessisti a una giovane arbitra: quattro squalifiche di 10 giornate a calciatori dell’Accademia Manfredonia. StatoQuotidiano.it - facebook.com facebook