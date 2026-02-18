cipria per pelle grassa la stay matte powder di rimmel

La migliore cipria per pelle grassa e mista economica è la Stay Matte Powder di Rimmel Da una parte l'efficacia dimostrata, dall'altra il prezzo competitivo, la Stay Matte Powder di Rimmel London avanza come una delle migliori ciprie economiche per pelle grassa, mista o normale, per tutte coloro che amano i finish opachi o soft focus. Oltre a tenere sotto controllo il sebo e l'effetto lucido, infatti, la polvere riesce a ridurre l'aspetto dei pori, promuovendo un aspetto più omogeneo e liscio nelle aree dove viene stesa. La texture ultra sottile, pressata in una formula compatta, si posa con massima leggerezza sul viso, affidando alle sottili parcelle di minerali di cui è arricchita il compito di assorbire attivamente, e per tutta la durata del make-up, gli oli prodotti dalla pelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Mannequin skin: l'effetto pelle «lumi-matte» archivierà la glass skin?La mannequin skin, definita come un effetto pelle «lumi-matte», rappresenta un’evoluzione rispetto alla tradizionale glass skin.

Crema viso pelle grassa, le 11 migliori in assolutoScopri le 11 migliori creme viso per pelle grassa, ideali per mantenere la pelle equilibrata e idratata senza appesantire.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ecco perché questa cipria opacizzante è il passaggio indispensabile per un completo controllo della pelle lucida; Lavi i capelli ogni giorno? Ecco perché sembrano subito grassi e qual è la frequenza ideale per non rovinarli.

Spray fissanti per il trucco: i migliori per ogni tipo di pelle e quali scegliere per un make-up long lastingDa Charlotte Tilbury a MAC, L’Oréal e NYX: ecco la nostra selezione dei migliori spray fissanti trucco per pelle secca, mista o grassa e per un effetto ... fanpage.it

Questa è la cipria più venduta su Amazon: costa meno di 3 euroLa cipria più venduta su Amazon è finalmente in offerta e costa meno di 3 euro. Un vero e proprio affare per un prodotto bestseller amatissimo dalle influencer di Instagram e dalle beauty addicted. dilei.it

#OFFERTA RIMMEL #CIPRIA COMPATTA PER VISO STAY MATTE 003 PEACH GLOW 14 G 2,80€ anzichè 6,36€ https://amzn.to/4apzk4W - - - il venditore si riserva di disattivare codici/offerte in qualsiasi momento, se interessati siate veloci. #buon facebook