Nel campionato italiano di pallavolo, la squadra di Milano si è qualificata per la quarta finale scudetto consecutiva dopo aver battuto Scandicci in gara 4 di semifinale. L’opposta, con 35 punti, ha guidato il Vero Volley alla vittoria. La prima gara della serie contro Conegliano è prevista per l’11 aprile.

Sarà ancora Conegliano-Milano la finale scudetto. Per la quarta volta in cinque anni la squadra del consorzio Vero Volley arriva all’atto conclusivo del campionato, e lo fa chiudendo in casa, in gara 4, la serie contro la Savino Del Bene Scandicci. Davanti ai 4262 dell’Allianz Cloud finisce 3-1, con Egonu, Mvp, che domina a lungo con 35 punti il match. Non è da meno, e non è un modo di dire, Eleonora Fersino, che non lascia cadere mezza palla e non è meno decisiva: un ottimo modo per raccogliere l’eredità azzurra di Moki De Gennaro, che ora andrà a sfidare per il titolo. Per Scandicci ci sono 26 punti di Antropova, ottima come Egonu per due set, ma poi in calo (anche fisico). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A1 donne, strapotere Egonu e Milano è alla quarta finale scudetto

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Milano finalde! Italya Ligi | Yari Final Vero Volley Milano 3 - 1 Savino Del Bene Scandicci (28-26) (19-25) (25-21) (25-22) Paola Egonu 35 sayi Ekaterina Antropova 26 sayi Seri: (3-1) x.com