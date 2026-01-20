Egonu Piva e Danesi | il trio italiano trascina Milano alla vittoria in Serie A1 Cuneo ko

Milano ha ottenuto una vittoria convincente contro Cuneo nella 21ª giornata di Serie A1 femminile, con un punteggio di 3-0. Grazie alle prestazioni di Egonu, Piva e Danesi, le padrone di casa si sono portate a 16 vittorie stagionali, mantenendo il terzo posto in classifica. La partita si è giocata all’Allianz Cloud di Milano, confermando il buon momento della squadra nel campionato in corso.

Milano ha sconfitto Cuneo con un perentorio 3-0 (25-16; 25-17; 29-27) di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud nell’incontro valido per la 21ma giornata della Serie A1 di volley femminile e ha così infilato la sedicesima vittoria stagionale in campionato, confermandosi al terzo posto in classifica con un distacco di otto punti dalla capolista Conegliano. Le piemontesi, invece, sono incappate nel terzo ko di fila e si trovano in quartultima posizione, con cinque lunghezze di margine sulla zona retrocessione. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno messo il turbo nelle battute iniziali dei primi due set e hanno tramortito la concorrenza delle ospiti, ma nel terzo parziale hanno dovuto faticare: avanti per 11-5, le padrone di casa hanno subito una furibonda rimonta e sono andate sotto per 21-23, hanno annullato un set-point sul 23-24 e sono riuscite a fare festa ai vantaggi al quarto tentativo utile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Milano parte al rallentatore, poi Egonu e Danesi alzano il ritmo: Monviso ko, terzo posto in Serie A1Nel match della ventesima giornata di Serie A1 di volley femminile, Milano ha recuperato da un inizio difficile contro Monviso, vincendo poi 3-1.

Série A1 Monviso 1-3 Milano (25-23, 19-25, 21-25, 12-25) Mo Davyskiba 17 Kinderman 12 Mi Egonu 21 Danesi 13 (4 bl) Piva 12 Chieri 3-0 Vallefoglia (25, 19, 22) C: Nemeth 16 Nervini 11 Kunzler 11 V: Bici 12 x.com

