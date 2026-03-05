Nelle partite di quarti di finale della pallavolo, le squadre A1 donne Egonu e Milano hanno vinto facilmente contro Vallefoglia in gara 2. Le pantere e le lombarde hanno concluso le serie senza difficoltà, assicurandosi l’accesso alle semifinali. Conegliano e Novara hanno anch’esse ottenuto la qualificazione, chiudendo le eliminatorie con vittorie nette. La competizione prosegue con le semifinali già decise.

Conegliano, Milano e Novara chiudono 2-0 la serie dei quarti di finale con vittorie in trasferta e approdano in semifinale. Nessun problema per le pantere e le lombarde, mentre la squadra di Bernardi si impone in rimonta al tiebreak. Tutto liscio per Conegliano che chiude in tre set gara 2 contro Busto in trasferta alla E-Work arena. Ancora Haak protagonista (Mvp e top scorer del match con 17 punti col 63% in attacco), seguita da Zhu Ting (13) e Chirichella (11 di cui 5 muri). Per le farfalle la sola Gennari va in doppia cifra (10) e sono 16 gli errori contro i 12 delle pantere. L’Imoco, superiore in tutti i fondamentali, cavalca a vele spiegate in semifinale contro Novara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A1 donne, Egonu e Milano schiantano Vallefoglia: con Conegliano e Novara in semifinale

Playoff Serie A1 Femminile: le sfide di quarti tra Conegliano e Busto, Novara e Chieri, Milano e Vallefoglia, Scandicci e BergamoLa giornata decisiva della stagione regolare della Serie A1 Tigotà ha definito i verdetti che plasmeranno la griglia post-stagione.

Leggi anche: A1 donne, quarti: Milano, Novara e Conegliano partono bene. Che fatica Scandicci

Tutto quello che riguarda A1 donne Egonu e Milano schiantano....

Temi più discussi: Serie A1: Egonu, Fersino e Antropova sono le TOP di regular season; LIVE Milano-Vallefoglia 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio di Egonu e compagne in gara-1 dei playoff; A1 donne, quarti: Milano, Novara e Conegliano partono bene. Che fatica Scandicci; A1 volley femminile 2026 oggi: orari gara-2, programma 4 marzo, tv, streaming.

LIVE Milano-Vallefoglia 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio di Egonu e compagne in gara-1 dei playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 18.27 E' tutto per questa DIRETTA ... oasport.it

Volley, A1 donne: Paola Egonu è l'Mvp del mese di dicembreLa SisalTipster MVP of the Month del mese di dicembre, nel campionato di volley femminile, è Paola Egonu. Dopo essere stata superata nei sondaggi a ottobre e novembre, alla terza nomina l'opposta ... sportmediaset.mediaset.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. . LANIER & EGONU ALL POINTS Watch all points of Khalia Lanier & Paola Egonu, outside hitter and opposite spiker of Vero Volley , in Quarter Finals Playoff of Serie A1 Tigotà vs Vallefoglia #SerieA1Tigotà #iLoveVoll facebook

SENZA FAR PRIGIONIERI, PAOLA EGONU #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Milano #Egonu x.com