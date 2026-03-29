Il 31 marzo 2026 a Verona si svolge l'ultimo appuntamento del mese de I Martedì al Cinema, un'iniziativa promossa dalla Regione del Veneto, dalla Federazione Italiana Cinema d'Essai e dall'Unione Interregionale Triveneta AGIS. Le sale cinematografiche della città e della provincia offrono biglietti a quattro euro per la visione dei film in programma, in un evento che si ripete ogni martedì del mese.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Martedì 31 marzo le sale di Verona e provincia ospitano il quinto e ultimo appuntamento del mese de I Martedì al Cinema, il progetto promosso dalla Regione del Veneto insieme alla Federazione Italiana Cinema d'Essai (FICE) delle Tre Venezie e all'Unione Interregionale Triveneta AGIS. Cinque martedì consecutivi — il 3, 10, 17, 24 e 31 marzo — per tornare in sala a 4 euro con una selezione di film di qualità, dare visibilità a titoli di valore culturale e restituire centralità alle sale di prossimità come luoghi di comunità. In città è molto ricca la programmazione del Multisala Rivoli con cinque film differenti in cartellone. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - A Verona il martedì si va al cinema a soli 4 euro: i film in programma il 31 marzo 2026

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