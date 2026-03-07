Il martedì si torna al cinema a soli 4 euro a Verona | i film in programma il 10 marzo 2026

Il 10 marzo 2026 si torna a vedere i film al cinema a Verona con un costo di soli 4 euro. L’iniziativa, chiamata I Martedì al Cinema, è promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d'Essai delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS. L’evento si svolge nelle sale della città e della provincia, offrendo l’opportunità di assistere a diverse pellicole.

