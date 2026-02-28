Anche a Verona il martedì si va al cinema a soli 4 euro | i film in programma il 3 marzo 2026

A Verona, anche martedì 3 marzo 2026, sarà possibile andare al cinema pagando solamente 4 euro. L’iniziativa, chiamata “I Martedì al Cinema”, prevede che in diverse sale della città e della provincia si proietteranno film in programma per quella giornata. L’offerta riguarda tutte le pellicole disponibili nelle sale aderenti all’iniziativa.

Martedì 3 marzo tornano "I Martedì al Cinema", con biglietto a 4 euro nelle sale di Verona e provincia aderenti. Un'iniziativa per riscoprire il piacere del grande schermo e del cinema di prossimità, in cinque appuntamenti: ogni martedì, dal 3 al 31 marzo.Il progetto pluriennale della Regione del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Martedì si va al cinema con 4 euro: sale aderenti e film in programmaMartedì 3 marzo tornano "I Martedì al Cinema", con biglietto a 4 euro nelle sale di Venezia e provincia aderenti.

Torna il cinema a 4 euro: sale aderenti nel Veneziano, si parte martedì 3 marzoUn progetto che invita ad andare in sala e riscoprire il piacere della visione su grande schermo: i martedì al cinema a 4 euro tornano anche a marzo...

Contenuti e approfondimenti su Verona.

Temi più discussi: I Martedì al Cinema della Regione Veneto tornano a marzo: anche a Verona il grande schermo a soli 4 euro; QUANTO VALE LA VITTORIA DI VERONA, IL PRESIDENTE SIRCI: PRESTAZIONE CHE CI FA ISPIRARE PER IL FUTURO; Riforma disabilità, al via la sperimentazione anche a Verona: da marzo cambia l’iter di accertamento; Verona il giorno dopo la cerimonia olimpica: una festa perfetta in mondovisione.

McTominay salta anche il Verona: è la quarta di fila, cosa sta succedendoMcTominay out contro l'Hellas Verona per un fastidio al gluteo. Le condizioni del centrocampista scozzese tengono in apprensione il Napoli. tuttonapoli.net

McTominay salta anche il Verona: Anguissa verso la convocazioneScott McTominay salterà anche Verona. Lo scozzese non ha recuperato al 100% dall'infiammazione al gluteo e per questo motivo non parteciperà alla trasferta veneta. La speranza è di ritrovarlo con il T ... napolitoday.it

Verona-Napoli | La Curva A in protesta per i divieti contro le trasferte Fuori al Bentegodi i tifosi azzurri si sono fatti sentire, con uno striscione in segno di protesta: "Senza Ultras non c'è partita. Basta divieti!" Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta - facebook.com facebook

Verona, prima la rapina, poi la confessione: "Meglio vivere in carcere che per strada". Così avrebbe detto un 51enne padovano agli agenti del posto di polizia dell'ospedale Borgo Roma dove si è presentato per autodenunciarsi. x.com