Anche a Verona il martedì si va al cinema a soli 4 euro | i film in programma il 3 marzo 2026

Da veronasera.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona, anche martedì 3 marzo 2026, sarà possibile andare al cinema pagando solamente 4 euro. L’iniziativa, chiamata “I Martedì al Cinema”, prevede che in diverse sale della città e della provincia si proietteranno film in programma per quella giornata. L’offerta riguarda tutte le pellicole disponibili nelle sale aderenti all’iniziativa.

Martedì 3 marzo tornano "I Martedì al Cinema", con biglietto a 4 euro nelle sale di Verona e provincia aderenti. Un'iniziativa per riscoprire il piacere del grande schermo e del cinema di prossimità, in cinque appuntamenti: ogni martedì, dal 3 al 31 marzo.Il progetto pluriennale della Regione del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Martedì si va al cinema con 4 euro: sale aderenti e film in programmaMartedì 3 marzo tornano "I Martedì al Cinema", con biglietto a 4 euro nelle sale di Venezia e provincia aderenti.

Torna il cinema a 4 euro: sale aderenti nel Veneziano, si parte martedì 3 marzoUn progetto che invita ad andare in sala e riscoprire il piacere della visione su grande schermo: i martedì al cinema a 4 euro tornano anche a marzo...

