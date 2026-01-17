A Cavezzo, gli interventi di manutenzione sull’illuminazione pubblica e sul verde continuano regolarmente, anche durante le festività. Il Comune assicura che, nonostante le vacanze, le attività di cura del territorio sono proseguite senza interruzioni, garantendo interventi efficienti e puntuali per il benessere della comunità e la tutela degli spazi pubblici.

A Cavezzo nemmeno le feste hanno fermato i lavori di manutenzione sul territorio. Il Comune informa infatti che, anche nel corso delle scorse settimane e durante il periodo delle festività natalizie e nei giorni successivi, sono proseguiti con continuità i lavori di cura e manutenzione grazie all’impegno del personale comunale e dei cantonieri, che hanno garantito la piena operatività dei servizi essenziali. Tra gli interventi effettuati rientra la manutenzione dell’illuminazione pubblica, con la riparazione e la sostituzione di numerosi lampioni non funzionanti. L’amministrazione comunale è consapevole che possano esserci ancora situazioni da risolvere, ma il lavoro portato avanti in queste settimane ha permesso di intervenire su un numero significativo di punti luce, migliorando progressivamente la sicurezza e la qualità dell’illuminazione sul territorio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Illuminazione e verde, a Cavezzo proseguono gli interventi di manutenzione sul territorio.

