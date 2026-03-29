A Sotto il Monte sold out la prima nazionale di Un bambino diventato Papa

A Sotto il Monte la prima nazionale dello spettacolo teatrale «Un bambino diventato Papa» ha registrato il tutto esaurito. L’evento ripercorre le tappe della vita del futuro Papa, Angelo Giuseppe Roncalli, attraverso un allestimento che mira a far conoscere alle nuove generazioni le sue esperienze di infanzia e giovinezza. La rappresentazione si è svolta in un teatro locale, attirando un pubblico numeroso.

LO SPETTACOLO. Un evento teatrale che farà conoscere alle nuove generazioni pagine di vita del piccolo Angelo Giuseppe Roncalli, futuro San Giovanni XXIII. Un evento teatrale che farà conoscere alle nuove generazioni pagine di vita del piccolo Angelo Giuseppe Roncalli, futuro San Giovanni XXIII: un racconto intenso, avvincente ed emozionante, che narra i primi anni di vita di un bambino con un destino speciale. Sul palcoscenico, Oreste Castagna e Giorgio Marelli di Montano Lucino (in provincia di Como), di 9 anni. Un racconto teatrale tra vita contadina, scuola, devozione mariana e vocazione sacerdotale. Uno spettacolo che esalta valori morali: solidarietà, fratellanza, desiderio di un mondo di pace. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Sotto il Monte sold out la prima nazionale di «Un bambino diventato Papa» Articoli correlati Leggi anche: Giorgio Marelli interpreterà Giovanni XXIII in «Un bambino diventato Papa» Sarà Giorgio Marelli a interpretare Giovanni XXIII in “Un bambino diventato Papa”È Giorgio Marelli di Montano Lucino (Como), 10 anni il prossimo 23 agosto, il ragazzino che interpreterà il ruolo del giovane Angelo Giuseppe... She Died Without Knowing His Obsession…Now She’s Reborn & the Ruthless Regent Won’t Let Her Go Altri aggiornamenti su A Sotto il Monte sold out la prima... Temi più discussi: Papa Giovanni XXIII da bambino, la storia inedita è uno spettacolo teatrale a Sotto il Monte; A Sotto il Monte sold out la prima nazionale di Un bambino diventato Papa; La cura della fragilità unisce le religioni; Referendum sulla giustizia, i risultati Comune per Comune a Bergamo e provincia. A Sotto il Monte sold out la prima nazionale di «Un bambino diventato Papa»Un evento teatrale che farà conoscere alle nuove generazioni pagine di vita del piccolo Angelo Giuseppe Roncalli, futuro San Giovanni XXIII. ecodibergamo.it Giovanni XXIII: Sotto il Monte, uno spettacolo teatrale Un bambino diventato PapaSotto il Monte Giovanni XXIII torna a raccontare le sue radici più profonde, in un territorio fatto di cascinali, frazioni e colline, dove la vita si intreccia ancora oggi con i ritmi della quotidiani ... agensir.it Il Papa aveva vinto. La città era in ginocchio. E lui lo voleva scritto nella pietra — anzi, sotto la pietra. È il 1540. Perugia si è appena ribellata a Papa Paolo III Farnese per una questione di sale: il pontefice aveva raddoppiato la tassa in piena carestia, e la città - facebook.com facebook Lamborghini, conti record ma margini sotto pressione per i dazi Usa: stop all’elettrico, si punta sull’ibrido x.com