Giorgio Marelli interpreterà Giovanni XXIII in «Un bambino diventato Papa» Lo spettacolo racconta la vita di Angelo Giuseppe Roncalli, interpretato dall’attore Giorgio Marelli. La pièce, ideata dal giornalista Emanuele Roncalli e dal regista Oreste Castagna, si concentra sulla sua infanzia e il suo percorso fino a diventare Papa. Marelli ha già alle spalle un’esperienza di dieci anni con Carlo Conti allo Zecchino d’Oro, e ora si prepara a portare in scena una figura così importante della storia.

LO SPETTACOLO. Dieci anni, l’esperienza con Carlo Conti allo Zecchino d’Oro: sarà Angelo Giuseppe Roncalli nello spettacolo di narrazione ideato dal giornalista Emanuele Roncalli e dal regista Oreste Castagna. Di carattere estroverso e spigliato, Giorgio ha al suo attivo diverse partecipazioni ad eventi tv, recital, musical. Ha recitato nelle piazze di Como (2023-2024), a Movieland (2023), a Mirabilandia (2024), alla Città dei balocchi di Como (2023-2024). Recita dall’età di 6 anni e ha fatto il giurato nella puntata finale dello Zecchino d’Oro condotta da Carlo Conti nel 2023. Lo scorso 22 settembre si è esibito con coetanei di una scuola di musical al Teatro degli Arcimboldi di Milano con una coreografia nello spettacolo «Pink Floyd Legend – The Wall» «Un bambino diventato Papa» racconta l’infanzia e l’adolescenza del giovane bergamasco salito al soglio pontificio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Giorgio Marelli di Montano Lucino, in provincia di Como, avrà il compito di interpretare il giovane Angelo Giuseppe Roncalli in “Un bambino diventato Papa”.

