Sarà Giorgio Marelli a interpretare Giovanni XXIII in Un bambino diventato Papa

Giorgio Marelli di Montano Lucino, in provincia di Como, avrà il compito di interpretare il giovane Angelo Giuseppe Roncalli in “Un bambino diventato Papa”. Il bambino ha appena dieci anni e si prepara a vestire i panni del futuro Papa, in uno spettacolo scritto e diretto da Emanuele Roncalli, il pronipote di San Giovanni XXIII. La rappresentazione ripercorre la vita dell’ex Papa, mettendo in scena la sua infanzia e la sua ascesa al soglio di Pietro.

È Giorgio Marelli di Montano Lucino (Como), 10 anni il prossimo 23 agosto, il ragazzino che interpreterà il ruolo del giovane Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, nello spettacolo di narrazione dal titolo “Un bambino diventato Papa”, ideato e realizzato da Emanuele Roncalli, giornalista e scrittore, pronipote di San Giovanni XXIII e Oreste Castagna, attore e regista. Di carattere estroverso e spigliato, Giorgio ha al suo attivo diverse partecipazioni ad eventi tv, recital, musical. Ha recitato nelle piazze di Como (2023-2024), a Movieland (2023), a Mirabilandia (2024), alla Città dei balocchi di Como (2023-2024).🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Giovanni XXIII

Un bambino di 10 anni è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo una caduta in monopattino avvenuta ieri a Gavardo, nel Bresciano.

Ultime notizie su Giovanni XXIII

