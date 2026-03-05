Coronese orgoglio e testa alta | Una donna sindaco contro il maschilismo politico

Nella città di Gallipoli, un nuovo gruppo politico ha presentato la candidata a sindaco, Silvia Coronese, in vista delle prossime elezioni comunali. Coronese si presenta con un atteggiamento deciso e determinato, affrontando il dibattito locale con entusiasmo e fermezza. Il suo nome è al centro di discussioni mentre il gruppo cerca di consolidare il proprio ruolo in un quadro politico ancora molto incerto.

"In questa fase di grande confusione politica assistiamo ogni giorno allo stesso spettacolo: persone che cambiano posizione, si spostano da una parte all'altra e cercano soltanto di salire su quello che pensano possa essere il cavallo vincente" commenta Silvia Coronese, "ma la politica non dovrebbe essere questo. La politica dovrebbe essere visione, responsabilità, coraggio di affrontare i problemi veri di una città. Invece troppo spesso diventa un gioco di posizionamenti e di strategie, dove l'obiettivo sembra essere soltanto quello di conquistare una poltrona. Ed è anche per questo che tanti cittadini hanno smesso di votare. Noi vogliamo parlare proprio a loro, a chi è stanco di questi giochi.