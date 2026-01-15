Questa mattina a Bologna, un autobus della Tper si è scontrato contro una colonna del portico in Piazza Verdi, zona universitaria. L’incidente, probabilmente causato da un malore dell’autista, ha coinvolto il veicolo e la struttura circostante. Non si sono registrati feriti gravi. La polizia sta effettuando le verifiche per chiarire le cause dell’accaduto.

Questa mattina, giovedì, a Bologna, un autobus della compagnia dei trasporti pubblici locali Tper si è scontrato contro una colonna del portico di Piazza Verdi, in zona universitaria, probabilmente a causa di un malore dell’autista. Hanno subito danni sia il mezzo, che ha riportato la rottura di diversi vetri, che la colonna. Non si registrano feriti o persone coinvolte. Nel video, la scena dell’incidente e le procedure di rimozione del veicolo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bologna, autobus si scontra con una colonna in piazza Verdi: la scena dell'incidente

Leggi anche: Autobus si scontra con una colonna in piazza Verdi

Leggi anche: Bologna, autobus contro una colonna in via Petroni: due palazzi evacuati e strada chiusa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dimensionamento scolastico, gli assessori dell'Unione del Sorbara: 'Giù le mani dalla scuola. Difenderla è una scelta morale e politica'; Al Teatro Duse di Bologna il 13 e 14 gennaio Anna Della Rosa in 'Accabadora'.

Bologna, autobus si scontra con una colonna in piazza Verdi e danneggia il portico: evacuazioni e verifiche sulla stabilità - L'autista della navetta C di Tper è andato a sbattere violentemente con la colonna del portico di piazza Verdi: avrebbe raccontato di aver avuto un malore. corrieredibologna.corriere.it