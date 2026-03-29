A Roma continua l' allarme infortuni Gasp ridisegna la fascia | chi al posto di Wesley

A Roma si registra un aumento degli infortuni tra i giocatori della squadra. L'allenatore ha deciso di modificare la formazione sulla fascia laterale, sostituendo il giocatore che ieri si è sottoposto a controlli medici. L’esterno rientra oggi dopo il ritiro con la nazionale e si sottoporrà a esami specifici alla coscia destra. La presenza contro l’Inter è esclusa.

Mentre la Roma tenta la scalata all’Everest della Champions, un altro “macigno” dalle pareti della montagna rotola giù. E Gian Piero Gasperini prova a schivarlo con i rimedi di cui può disporre lungo una settimana chiave. Wesley França, il valore aggiunto della squadra sulla fascia, ha riportato giovedì scorso nell’amichevole Brasile-Francia una lesione alla coscia destra che lo terrà fuori dalla sfida fondamentale contro l’Inter di domenica sera a San Siro: un vero guaio. E, nella peggiore delle ipotesi, il brasiliano potrebbe anche saltare le due gare successive con Pisa e Atalanta. Nel momento clou della stagione, la Roma perde così un pezzo da novanta, dopo Manu Koné a centrocampo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A Roma continua l'allarme infortuni, Gasp ridisegna la fascia: chi al posto di Wesley Articoli correlati Leggi anche: Roma a cento all’ora: Gasp lancia Wesley per l’assalto alla Juve Roma-Juventus 3-3, le pagelle: Malen (7,5) illude Gasp, Gatti (7) tiene in vita i bianconeri, Wesley (7) prodezzaRoma-Juventus termina 3-3, un match spettacolare all'Olimpico che vale un posto in Champions e che si conclude con un punto per parte. Approfondimenti e contenuti su Roma continua Discussioni sull' argomento L’Agenzia doganale europea sarà a Lille: Roma perde nel testa a testa con la Francia; L’Ecce Homo di Antonello da Messina è in mostra a Roma fino a Pasqua; Nuovi casi di scabbia nelle scuole di Roma e provincia: aumentano le segnalazioni. Ecco dove; Basket, Matiasic punta ancora a Roma: in corso trattative per il Palaeur. A Roma è boom di auto usate. I romani innamorati del DieselCon i prezzi delle auto quasi raddoppiati rispetto al periodo pre pandemico, a Roma continua a crescere il mercato delle auto usate. Cittadini che cercano l’occasione di seconda mano per cambiare la ... romatoday.it Svolta green rimandata al 2038 A Gaza continua l’occupazione Oggi a Roma il corteo No Kings Al microfono Luciana Cimino, redattrice della politica Ascolta Una mattina su ilmanifesto.it e su tutte le piattaforme streaming https://ilmanifesto.it/podcast - facebook.com facebook