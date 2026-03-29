A Policiano si è svolto un evento dedicato ai residenti sopra i settant’anni, con un pranzo offerto gratuitamente ai partecipanti. Durante la manifestazione, alcune persone hanno tentato di entrare senza autorizzazione. La notizia si basa su un comunicato stampa ufficiale del Comune.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa del U.P. Policiano A Policiano s’è scoperto il segreto della longevità: arrivare ai settanta. e poi mangià gratis. Alla Polisportiva oggi s’è fatta festa grossa, con oltre centoventi “ragazzi di una certa esperienza” seduti a tavola per il pranzo offerto. Un’iniziativa per stare insieme, certo. ma anche, diciamolo, per ricordare che a una certa età le cose più belle sono tre: mangiare, chiacchierare e. non pagare. E infatti l’atmosfera era quella giusta: tavolate piene, racconti che partivano da “quando c’era la guerra” e finivano — dopo vari giri — a “te l’ho già detto?”, ma senza che nessuno si lamentasse. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Policiano s’è fatto festa grossa: pranzo gratis per i “ragazzi” sopra i settanta (e qualcuno voleva entra’ di straforo)

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