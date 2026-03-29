la polisportiva policiano festeggia gli ultra settantenni del paese con un pranzo gratis

La Polisportiva Policiano ha organizzato un pranzo gratuito dedicato agli abitanti del paese che hanno superato i settant’anni. La cerimonia si è svolta nel locale centro sociale, coinvolgendo numerosi anziani che hanno partecipato all’evento nel pomeriggio di domenica. L’iniziativa, promossa dall’associazione sportiva, ha visto la partecipazione di molte persone in rappresentanza della comunità locale.

Arezzo, 29 marzo 2026 – . Oggi pomeriggio, presso i locali della Polisportiva Policiano, si sono riuniti oltre 120 anziani per il pranzo offerto dalla U.P.Policiano, un momento speciale dedicato a ricordare — in occasione delle festività pasquali — le persone sole o inferme. Il pranzo s i è svolto in un clima di grande convivialità, durante il quale sono stati rievocati i trascorsi e le esperienze di ciascun partecipante. Non sono mancati piccoli omaggi destinati ai più anziani, tra cui la signora Roggi Marietta, 93 anni, ancora entusiasta, e Aldo Gelli, di 89 anni, insieme ad altri ospiti del pensionato di Policiano, accompagnati dalle suore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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