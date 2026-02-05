Ancora una ondata di maltempo in arrivo su Messina | piogge temporali e vento forte nel weekend

Da messinatoday.it 5 feb 2026

Un nuovo weekend di maltempo si prepara a colpire Messina. Le previsioni parlano di piogge intense, temporali e vento forte che non daranno tregua. La depressione che si sta muovendo sull’Europa centrale continuerà a portare perturbazioni atlantiche verso la Sicilia, lasciando la città alle prese con condizioni meteorologiche difficili.

Nel corso del fine settimana un’energica circolazione depressionaria resterà attiva sull’Europa centro-occidentale, lasciando così aperta la porta alle perturbazioni atlantiche che, a più riprese, raggiungeranno la nostra Penisola, Sicilia compresa.Sono queste le previsioni di Manuel Mazzoleni.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

