Ancora una ondata di maltempo in arrivo su Messina | piogge temporali e vento forte nel weekend
Un nuovo weekend di maltempo si prepara a colpire Messina. Le previsioni parlano di piogge intense, temporali e vento forte che non daranno tregua. La depressione che si sta muovendo sull’Europa centrale continuerà a portare perturbazioni atlantiche verso la Sicilia, lasciando la città alle prese con condizioni meteorologiche difficili.
Nel corso del fine settimana un’energica circolazione depressionaria resterà attiva sull’Europa centro-occidentale, lasciando così aperta la porta alle perturbazioni atlantiche che, a più riprese, raggiungeranno la nostra Penisola, Sicilia compresa.Sono queste le previsioni di Manuel Mazzoleni.🔗 Leggi su Messinatoday.it
