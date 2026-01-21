Paura nel centro abitato | auto a fuoco fumo danni e disagi

Un incendio si è verificato oggi nel centro di San Vito Dei Normanni, in via Dentice, provocando fumo e danni a un’auto in movimento. L'incidente, avvenuto poco dopo le 13, ha generato disagi alla viabilità e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per contenere le fiamme e valutare le conseguenze dell’incidente.

SAN VITO DEI NORMANNI - Fuoco, fumo e paura in via Dentice, in pieno centro a San Vito Dei Normanni dove, poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 21 gennaio, è divampato un incendio su un'auto, sembrerebbe in marcia. Nell'arco di pochi minuti il veicolo è diventato una palla di fuoco. Stando alle prime informazioni raccolte, il conducente sarebbe riuscito a mettersi in salvo. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco che ha riportato la situazione alla normalità. Le fiamme hanno danneggiato anche il prospetto di un'abitazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Paura all'alba nel centro abitato: auto in fiamme e danni a un'abitazione

Paura nella notte: auto si ribalta nel centro abitato, conducente estratto dai vigili del fuocoNella notte di sabato 27 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Appia a Brindisi per un incidente stradale che ha coinvolto una Opel ribaltata nel centro abitato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fumo nero o fumo bianco: pericoloso o no #meccanico #automobile #mdbtelospiega

Argomenti discussi: Fiamme dal cofano di un Suv nel centro abitato: paura tra i passanti; Fiamme dal cofano di un Suv nel centro abitato: paura tra i passanti; Travolto da una jeep sull’ex 38, paura in serata a Morbegno; Capoterra sotto la furia del maltempo: torna la paura dell’alluvione.

Paura nel centro abitato: auto a fuoco, fumo, danni e disagiSAN VITO DEI NORMANNI - Fuoco, fumo e paura in via Dentice, in pieno centro a San Vito Dei Normanni dove, poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 21 gennaio, è divampato un incendio su un'auto, sembrerebbe ... brindisireport.it

Fiamme dal cofano di un Suv nel centro abitato: paura tra i passantiUn incendio ha danneggiato un'auto parcheggiata vicino la zona mercatale di Ostuni. Vigili del fuoco e polizia al lavoro per determinare le cause del rogo ... brindisireport.it

Paura in pieno centro: episodio di violenza legato a una baby gang. Rileggi l'articolo: https://www.borderline24.com/2026/01/19/bari-baby-gang-semina-paura-in-centro-tre-giovani-costretti-a-rifugiarsi-in-un-bar/ - facebook.com facebook

Paura in centro a Firenze: incendio in un palazzo di quattro piani x.com