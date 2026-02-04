Auto prende fuoco durante la marcia nel centro città | paura tra i residenti le fiamme raggiungono un portone

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto in movimento si è improvvisamente incendiata nel centro di Gioia del Colle, nel Barese. Il conducente ha subito fermato l’auto e si è messo in salvo, chiamando i Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno raggiunto un portone vicino, creando paura tra i passanti. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito.

A Gioia del Colle, nel Barese, un’auto ha preso fuoco in marcia. Il conducente si è salvato ed è riuscito a chiamare i Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica



