A Disneyland Paris ha aperto World of Frozen

A Disneyland Paris è stato inaugurato il nuovo attrazione World of Frozen, nel secondo parco trasformato in Disney Adventure World. L'apertura è avvenuta oggi con un evento speciale, al quale ha partecipato anche il partner Visa. La cerimonia ha segnato l'inizio ufficiale della novità, che arricchisce le proposte del parco.

Parigi, 29 mar. (askanews) – Disneyland Paris ha celebrato oggi la trasformazione del suo secondo Parco in Disney Adventure World, con un esclusivo evento inaugurale presentato dal partner Visa. La cerimonia inaugurale, al di là dei discorsi ufficiali, ha visto l’alternarsi di performance artistiche che hanno reso omaggio alle storie Disney più amate fondendo musica e danza davanti ai principali media internazionali. Durante l’evento Natacha Rafalski Presidente di Disneyland Paris ha dichiarato: “Con Disney Adventure World, non stiamo solo svelando un secondo Parco reinventato a Disneyland Paris ma stiamo aprendo la porta a una nuova era. Un’era in cui i nostri ospiti camminano direttamente nel cuore delle storie che amano”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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