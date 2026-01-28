Disney Adventure World la nuova mappa spiega perché Disneyland Paris entra in una nuova era

La scena di Disneyland Paris cambia volto. Dal 29 marzo 2026, il parco si trasforma in Disney Adventure World, segnando una nuova fase nella sua storia. Gli ex Walt Disney Studios si preparano a un restyling completo, con un nome nuovo e un obiettivo più ambizioso. La data si avvicina e i lavori sono già in corso per rendere questa trasformazione una realtà.

Gli ormai ex Walt Disney Studios entrano ufficialmente in una nuova fase della loro storia. Con l’apertura fissata per il 29 marzo 2026, il secondo parco di Disneyland Paris cambia nome, volto e soprattutto ambizione, trasformandosi in Disney Adventure World. Un passaggio che segna la fine di un ciclo iniziato nel 2002, quando i Walt Disney Studios vennero inaugurati come parco complementare, più compatto e sperimentale, pensato per raccontare il dietro le quinte del cinema e dell’animazione. A oltre vent’anni dalla fondazione, quel modello mostra definitivamente i suoi limiti. La nuova mappa svelata il 28 gennaio 2026 racconta invece un progetto radicalmente diverso: non più un parco “di supporto”, ma una destinazione autonoma, costruita intorno a mondi narrativi completi, capace di reggere il confronto con il parco principale e con i grandi resort Disney internazionali. 🔗 Leggi su Panorama.it

