Alle Tattoo sbarca a Disneyland Paris per battere un nuovo record

Da modenatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Tattoo si prepara a un nuovo importante traguardo presso Disneyland Paris. Lunedì, con la partecipazione di oltre 100 appassionati provenienti da tutta Europa e il supporto del team di Limidi di Soliera, tenterà di stabilire un record, segnando un capitolo significativo nella sua storia.

Alle Tattoo è pronto a firmare una pagina inedita della sua storia. Lunedì, insieme a oltre 100 fan provenienti da tutta Europa e al team del suo studio di Limidi di Soliera, tenterà di stabilire un nuovo record all'interno di Disneyland Paris. L'evento non si fermerà lì, il tutto sarà visibile.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

