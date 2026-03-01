A che ora inizia Domenica In Sanremo 2026 | l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Domenica In Sanremo 2026, il programma condotto da Mara Venier in diretta dal teatro Ariston? La messa in onda dello show, in cui si esibiranno tutti i cantanti che hanno preso parte alla kermesse canora, è prevista a partire dalle ore 14. Il talk Rai andrà in onda fino alle ore 20. La durata complessiva sarà quindi di circa 6 ore. I vari artisti si confronteranno con la conduttrice e con i vari ospiti che prenderanno posto sul palco. Quali sono i cantanti che prenderanno parte a Domenica In – Speciale Sanremo 2026? Ecco la lista completa: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty Pravo, Fulminacci, Luchè, Arisa, Serena...