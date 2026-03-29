A Catania riprendono le attività di prevenzione e sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo, promosse congiuntamente dalla polizia e dall’Azienda sanitaria locale. Le iniziative, intitolate “Navigare sicuri”, continuano a coinvolgere scuole e giovani per affrontare questi fenomeni. Le campagne si concentrano su attività di informazione e formazione per promuovere comportamenti più consapevoli tra i ragazzi.

Proseguono le iniziative di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo promosse dalla polizia e dall’Asp di Catania. Lunedì 30 marzo, alle ore 9.00, presso l’istituto comprensivo “Francesco Ventorino” di Catania (Piazza San Domenico Savio, 8), si terrà un nuovo appuntamento del ciclo “Navigare sicuri: insieme contro il cyberbullismo”. L’incontro sarà rivolto a circa 250 alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e rappresenta un’importante occasione educativa e formativa, con particolare attenzione alla tutela dei minori e alla promozione di un uso consapevole delle tecnologie digitali e al riconoscimento delle emozioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - A Catania torna “Navigare sicuri”, polizia e Asp contro bullismo e cyberbullismo

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