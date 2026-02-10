Catania | Polizia e Asp uniti contro il cyberbullismo studenti a confronto per una rete più sicura

La polizia di Catania e l’Azienda Sanitaria Provinciale si sono messe insieme per combattere il cyberbullismo. Oggi, nelle scuole, hanno incontrato gli studenti per spiegare come difendersi online e rendere più sicura la rete. È un modo per far capire ai ragazzi quali rischi corrono e come evitare brutte sorprese sul web.

A Catania, la Polizia di Stato e l'Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) uniscono le forze per affrontare il crescente problema del cyberbullismo, offrendo agli studenti strumenti concreti per proteggersi dai pericoli del mondo digitale. L'iniziativa, denominata "Navigare sicuri: Insieme contro il Cyberbullismo", si terrà l'11 febbraio presso il Palazzo della Regione Siciliana e coinvolgerà centinaia di alunni delle scuole primarie e secondarie della città. L'evento, nato sull'onda della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, testimonia l'impegno delle istituzioni nel tutelare il benessere psicologico delle nuove generazioni.

