Catania | Polizia Asp e scuole unite contro il cyberbullismo e per un web più sicuro

Questa mattina a Catania è stata firmata una nuova alleanza tra la Polizia di Stato, l’Asp e l’Ufficio Scolastico Regionale. Le tre istituzioni si uniscono per combattere il cyberbullismo e aiutare i giovani a usare il web in modo più consapevole e sicuro. L’obiettivo è creare un fronte comune contro un fenomeno in crescita, coinvolgendo scuole e famiglie. La firma è avvenuta nel Palazzo della Regione Siciliana, segnando un passo importante nella lotta digitale tra autorità e scuola.

Un’alleanza strategica tra la Polizia di Stato, l’Asp di Catania e l’Ufficio Scolastico Regionale è stata siglata oggi, 11 febbraio 2026, presso il Palazzo della Regione Siciliana, per affrontare il crescente fenomeno del cyberbullismo e promuovere un uso consapevole e sicuro del web tra i giovani. L’iniziativa, inserita nel contesto della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo del 7 febbraio, mira a rafforzare l’azione educativa e a prevenire i rischi connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie. Il seminario “Navigare sicuri: Insieme contro il Cyberbullismo” ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Catania.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Catania Polizia

La polizia di Catania e l’Azienda Sanitaria Provinciale si sono messe insieme per combattere il cyberbullismo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Catania Polizia

Argomenti discussi: Asp e polizia insieme per proteggere i giovani dai pericoli digitali; Catania. Alleanza tra Istituzioni, scuole e famiglie per proteggere i giovani dai rischi della rete

