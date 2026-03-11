Igor L’eroe romantico del calcio il docufilm su Protti in anteprima al Bif&st di Bari

Il documentario intitolato “Igor. L’eroe romantico del calcio” sarà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 all’Anche Cinema di Bari, durante la 17ª edizione del Bif&st - Bari International Film&Tv Festival. Il film si concentra sulla figura di Protti, figura nota nel mondo del calcio. La proiezione si svolgerà nel contesto di uno dei principali festival cinematografici italiani.

Sarà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 all’Anche Cinema di Bari, nell’ambito della 17ª edizione del Bif&st - Bari International Film&Tv Festival, il documentario “Igor. L’eroe romantico del calcio”, dedicato alla carriera di Igor Protti, storico attaccante che ha lasciato un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

“Igor. L’eroe romantico del calcio”, il docufilm su Igor Protti in anteprima al Bif&stSarà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 all’Anche Cinema di Bari, nell’ambito della 17ª edizione del Bif&st - Bari International...

Leggi anche: "Igor. L'eroe romantico del calcio", il film su Protti arriva nei cinema di Livorno: proiezione il 2 aprile ai 4 Mori

Approfondimenti e contenuti su Igor L'eroe romantico del calcio il...

Temi più discussi: Igor. L'eroe romantico del calcio, le corse di Protti sotto la curva nella clip esclusiva; Igor Protti, l’eroe romantico del calcio al cinema dal 30 marzo in tour; Igor Protti, l'eroe romantico del calcio al cinema il 30 marzo; Le Ali del Pegaso a Eric Fantazzini: riconoscimento del Consiglio regionale all'atleta olimpico del bob.

Igor. L'eroe romantico del calcio, le corse di Protti sotto la curva nella clip esclusivaLe corse sfrenate di Igor Protti sotto la curva del Livorno e delle altre squadre in cui ha militato sono ancora negli occhi di tutti i tifosi. A essere è dedicata la clip esclusiva di Igor. L'eroe ro ... msn.com

Igor. L'Eroe Romantico del CalcioIgor. L'Eroe Romantico del Calcio è un film del 2026 di genere documentario, diretto da Luca Dal Canto, della durata di 90 minuti, in uscita prossimamente nei cinema italiani, distribuito da Piano B ... comingsoon.it

Tottenham’da Igor Tudor krizi! Atletico Madrid... x.com

Con la sconfitta di ieri, Igor Tudor è arrivato alla settima partita persa di fila tra Tottenham e Juventus, e sembra ormai a rischio esonero con gli Spurs. Bisogna infatti tornare indietro di 6 mesi per ritrovare la sua ultima vittoria da allenatore ed è, casualmente, pr - facebook.com facebook