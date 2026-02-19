Ceyda si scontra con Yusuf, dopo che lui ha tentato di manipolare la situazione. La donna chiarisce di non voler più tollerare i ricatti dell’uomo, deciso a difendere la propria dignità. Nel frattempo, Bahar si impegna a ripristinare un clima sereno per i figli, Hatice e Sarp, dopo le recenti tragedie. Nelle prossime puntate di

D opo la morte di Hatice e Sarp, Bahar cerca una rinnovata normalità per i suoi figli. Nelle nuove puntate regala ai figli un momento di leggerezza ed evasione. La forza di una donna va in onda oggi e domani, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, come sempre alle 16:00. Sabato 21 febbraio, invece, l’appuntamento è anticipato di più di un’ora: la puntata del weekend inizierà alle 14:55 per durare fino alle 16:30. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › Nelle prossime puntate di “La forza di una donna” Sarp muore tra le braccia di Bahar La forza di una donna, anticipazioni puntata 19, 20 e 21 febbraio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nelle prossime puntate di "La forza di una donna", Ceyda mette in chiaro con Yusuf che non cederà più ai suoi ricatti

“Ci lascia per sempre”. La forza di una donna, sorprese nelle prossime puntateUna delle soap più amate di Canale 5,

Leggi anche: La forza di una donna anticipazioni bahar in disperata crisi e drammi nelle prossime puntate

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.