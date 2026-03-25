Durante un evento speciale, un narratore ha ricordato i propri sessant’anni di passione per il Napoli, parlando anche dei quarant’anni trascorsi lontano dal calcio. La serata si è svolta al Tedér, dove l’autore ha condiviso i ricordi legati alla squadra partenopea e alla propria vita, attraverso un racconto autobiografico che ha coinvolto il pubblico presente.

Una passione che non è solo quella per il Napoli, ma che s’intreccia nel corso di sessant’anni con la vita umana e professionale di chi la racconta - attraverso la forma autobiografica - sul palco. Non è un semplice diario quello che Ferdinando Maddaloni, attore e regista nato a Barra, ha scelto di rappresentare al Tedér, teatro fondato dall’attrice Veronica Mazza durante la pandemia in una chiesa sconsacrata. Anzi, il suo “Ai nostri primi sessant’anni assieme! (e ai 40 che mi sono perso!)”, oltre a essere una viscerale dichiarazione d’amore al club azzurro, che segue sin da bambino, trasferte all’estero comprese, è - come recita il sottotitolo - il “diario aneddocomico di un attore tifoso del Napoli”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - “Ai nostri primi sessant’anni assieme! (e ai 40 che mi sono perso!)", al Tedér l'omaggio di Maddaloni per il centenario del Napoli

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