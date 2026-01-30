Morta a 95 anni la famiglia dice sì alla donazione | il fegato di nonna Maria salva un paziente in attesa

È morta ieri sera all’ospedale Sant’Andrea la nonna Maria, 95 anni. La famiglia ha dato il via libera alla donazione degli organi, e il suo fegato ora salva un paziente in attesa di trapianto. La notizia ha fatto subito il giro, e dimostra ancora una volta quanto sia importante la scelta della famiglia in momenti così delicati.

Si è spenta a 95 anni all'ospedale Sant'Andrea qualche giorno fa. Si chiamava Maria e, dopo la sua morte, i familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi. Un passaggio che ha permesso di trasformare un lutto in un gesto capace di incidere concretamente sulla vita di un'altra persona. Il fegato idoneo e il trasferimento: trapianto per un paziente di un altro ospedale. Tra gli organi valutati, il fegato della donna è risultato idoneo alla donazione. È stato quindi trasferito e destinato a un paziente ricoverato in un altro ospedale, che era in attesa da tempo di un donatore compatibile.

In occasione del suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia, dimostra che la passione per il mestiere non si ferma con l’età.

