Jennifer Lopez ha reagito alle critiche rivolte ai suoi abiti audaci, affermando che se avesse il suo lato B, anche l'interlocutore avrebbe mostrato di più. La cantante e attrice statunitense ha risposto con tono deciso, senza lasciarsi intimidire, dimostrando di essere consapevole del proprio stile e della propria immagine pubblica. La sua replica ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, alimentando il dibattito sulla libertà di scelta nel modo di vestirsi.

Jennifer Lopez non è tipo da farsi mettere i piedi in testa. E quando si tratta di rispondere alle critiche sul suo modo di vestire, la popstar newyorkese sa esattamente come zittire i detrattori con classe, ironia e una buona dose di sano orgoglio. Durante la serata inaugurale della sua nuova residency a Las Vegas, Up All Night Live, al Colosseum at Caesars Palace, la cantante ha affrontato di petto le voci che da tempo circolano sul suo conto. Sul palco, davanti a una platea gremita, Lopez ha citato le critiche che le vengono mosse regolarmente: “ Perché si veste sempre così? Perché non si veste in modo adatto alla sua età? Perché è sempre nuda? “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Jennifer Lopez risponde a chi la critica perché indossa abiti audaci: “Se avessi il mio lato B, saresti nuda anche tu”

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