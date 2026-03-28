Jennifer Lopez risponde a chi la critica perché indossa abiti audaci | Se avessi il mio lato B saresti nuda anche tu
Jennifer Lopez ha reagito alle critiche rivolte ai suoi abiti audaci, affermando che se avesse il suo lato B, anche l'interlocutore avrebbe mostrato di più. La cantante e attrice statunitense ha risposto con tono deciso, senza lasciarsi intimidire, dimostrando di essere consapevole del proprio stile e della propria immagine pubblica. La sua replica ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, alimentando il dibattito sulla libertà di scelta nel modo di vestirsi.
Jennifer Lopez non è tipo da farsi mettere i piedi in testa. E quando si tratta di rispondere alle critiche sul suo modo di vestire, la popstar newyorkese sa esattamente come zittire i detrattori con classe, ironia e una buona dose di sano orgoglio. Durante la serata inaugurale della sua nuova residency a Las Vegas, Up All Night Live, al Colosseum at Caesars Palace, la cantante ha affrontato di petto le voci che da tempo circolano sul suo conto. Sul palco, davanti a una platea gremita, Lopez ha citato le critiche che le vengono mosse regolarmente: “ Perché si veste sempre così? Perché non si veste in modo adatto alla sua età? Perché è sempre nuda? “. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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