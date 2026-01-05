Jennifer Lopez zittisce gli hater | Sempre nuda a 56 anni? Con questo fondoschiena lo fareste anche voi
Jennifer Lopez risponde alle critiche sul suo aspetto, sottolineando che a 56 anni si sente libera di mostrarsi come desidera. La cantante difende il suo modo di vestirsi e di vivere il proprio corpo, invitando a rispettare le scelte personali senza giudizi. La sua posizione evidenzia l'importanza di accettare le diverse espressioni di sé, indipendentemente dall’età o dalle opinioni altrui.
La cantante ha messo a tacere chi la critica per come si veste alla sua età e ha rivendicato il diritto a mostrare il proprio corpo.
Leggi anche: Jennifer Lopez: “Io vecchia e sempre nuda? Fareste lo stesso”
Leggi anche: “Mi chiedono come mai io mi vesta così alla mia età. Beh, se aveste un cu** come il mio lo fareste anche voi”: così Jennifer Lopez durante un live
Jennifer Lopez zittisce gli hater: “Sempre nuda a 56 anni? Con questo fondoschiena lo fareste anche voi” - La cantante ha messo a tacere chi la critica per come si veste alla sua età e ha rivendicato il diritto a mostrare il proprio corpo ... fanpage.it
Jennifer Lopez: “Io vecchia e sempre nuda? Fareste lo stesso” - Jennifer Lopez è tornata al centro dell’attenzione dopo aver risposto con fermezza e sicurezza alle critiche sul suo stile troppo sensuale ... dilei.it
“A volte rido di certe cose, perché dicono cose davvero divertenti” #JenniferLopez x.com
“Mi chiedono spesso perché mi vesta così alla mia età, beh, se aveste un cul* come questo vi vestireste così anche voi” La battura di Jennifer Lopez durante la prima serata della sua residency al The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas - facebook.com facebook
